Штраф до 1 млн. рублей грозит приморцам за несоблюдение антиковидных мер

Административная комиссия проверила соблюдение масочного режима в малом ГУМе Владивостока в пятницу, 29 октября. Нарушения зафиксированы в одной из точек питания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, комиссия в составе сотрудников минпромторга и минцифры Приморья, Росгвардии посмотрели, как в магазинах и на фудкорте соблюдается масочный режим, проверили журнал термометрии, разметку социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств. Также уточнили количество сотрудников, сделавших прививку от COVID-19.

Один из работников точки питания был без средств индивидуальной защиты. На юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении.

«Данному юридическому лицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности», – прокомментировал сотрудник министерства и промышленности и торговли края Денис Абакумов.

При этом он отметил, что в первый раз административные комиссии в основном ограничиваются предупреждением, после чего предприниматели стараются не допускать подобных нарушений.

Напомним, в связи с ожидаемой «четвертой волной» коронавирусной инфекции в Приморье усилена работа административных комиссий по соблюдению санитарных правил. На предприятиях общественного питания и в торговле должно быть привито от COVID-19 не менее 80% сотрудников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]