На озере Ханка в лодке обнаружен 3-летний ребенок, его родители бесследно исчезли

10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию Следкома Приморья.

По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проведен осмотр места расположения лагеря, автомобиля и места, где обнаружена надувная лодка. По предварительным данным лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в лодке и выпали в воду.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление еще раз напоминает о правилах безопасного поведения на воде, в том числе об опасности выхода в акваторию озера Ханка в холодную и дождливую погоду .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru