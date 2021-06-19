Заключен под стражу житель поселка Врангель, подозреваемый в грабеже и автоугоне

В полицию Находки обратилась 33-летняя жительница микрорайона Врангель. Потерпевшая сообщила, что бывший сожитель похитил у нее деньги и мобильный телефон.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, в тот же день сотрудники полиции задержали ранее судимого 43-летнего мужчину. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции выяснилось, что гражданин в этом месяце уже попадал в поле зрения полицейских.

Так, ранее в полицию обратился пенсионер с заявлением о том, что от его гаражного кооператива угнан автомобиль Toyota Town Acе. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции обнаружили микроавтобус со следами ДТП. В ходе дознания установлена причастность подозреваемого к угону автомобиля.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Угон) и части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж). Фигуранту уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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