Семейный конфликт привел жителя Приморья за решетку
39-летняя жительница села Новоникольск сообщила в полицию о семейном конфликте, который произошел в квартире по улице Пионерской.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, гражданский супруг заявительницы в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать ей убийством, а затем, применив силу, похитил из сумки потерпевшей денежные средства и телефон. Ущерб потерпевшей составил 34 тысячи рублей. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия.
На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. В отделе полиции подозреваемый признался, что похищенные денежные средства потратил по своему усмотрению. Похищенный телефон изъят и возвращен потерпевшей.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела: по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия).
Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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