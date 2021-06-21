Главный инфекционист Приморья: Вакцинация в 100% случаев защитит от тяжелого течения коронавируса

В Приморском крае фиксируется значительный рост числа заболевших COVID-19. Только за последние сутки (по состоянию на 21 июня) выявлен 101 новый случай. Специалисты уверены, что сдержать распространение инфекции можно с помощью вакцинации населения.

О том, как влияет вакцинопрофилактика на формирование коллективного иммунитета, рассказала на брифинге заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова.

Сегодня, по ее словам, в Приморье фиксируются повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Чаще всего это граждане, переболевшие более 3-6 месяцев назад. Всего с начала года в стационарах Приморья лечение получили более 7 тысяч пациентов с COVID-19. Заболевают и те, кто, сделав первую прививку, расслабился и перестал соблюдать противоэпидемические требования.

«Таких заболевших – не более 0,3% об общего количества заразившихся, но они есть. Мы опрашивали пациентов, они говорят, что перестали носить маску после первой прививки, думая, что уже защищены полностью. Повторю, что устойчивый иммунитет появляется не ранее чем через 21 день после введения второго компонента», – подчеркнула Анна Симакова, добавив, что соблюдение масочного режима остается обязательным условием до того момента, пока в регионе не сформировался коллективный иммунитет.

Также специалисты отмечают, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вызвать вирус.

«Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заболевания, но всегда предотвращает летальный исход. Вакцинация – это защита от тяжелого поражения легких, которая приводит к выраженной дыхательной недостаточности, – пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в легкой степени тяжести. Нужно ставить на весы жизнь и смерть. То, что вакцинация спасает от летального исхода, – лучший показатель эффективности прививки. Это касается любой инфекции и правил вакцинопрофилактики», – заявила главный внештатный инфекционист минздрава Приморья.

Отвечая на популярный вопрос о мутации вируса, Анна Симакова отмечает, что штаммы вируса не мутируют на 100%.

«Мутация идет в определенном фрагменте вируса, а вакцины создаются против основного компонента вируса – S-белка, он не меняется. Поэтому вакцины, которые есть на сегодняшний день в России, защищают от всех штаммов, которые циркулируют в России», – обозначила эксперт.

Анна Симакова призвала приморцев привиться от COVID-19, в том числе тех, кто когда-то переболел.

«Уже больше года мы работаем в ковидном госпитале, я консультирую весь край, общаюсь с коллегами из других регионов России – и все говорят, что растет количество повторных случаев заражения. При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание будет легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от возможности тяжелого течения болезни и смерти. Сегодня открываются пункты вакцинопрофилактики в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия – процесс прививки становится максимально удобным для граждан», – отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ, подчеркнув также, что жители других стран мира записываются в листы ожидании и ждут своих прививок по 2-3 месяца.

Напомним, что в Приморье для вакцинации развернуты стационарные пункты в медучреждениях и мобильные пункты в общественных местах. На сегодняшний день первую прививку поставили уже 185 452 человека, обе прививки – 143 272 из них.

Жители сел и поселков могут записаться на прививку от COVID-19 в фельдшерско-акушерских пунктах, туда выедет прививочная бригада. Представители предприятий имеют возможность передать заявку в ближайшую поликлинику для организации вакцинации трудовых коллективов. В мобильных пунктах предварительная запись не требуется, достаточно иметь с собой паспорт и СНИЛС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]