Приморцев, пострадавших от действий компаний «Mit Trade» и «Финам», ищет полиция

В производстве следователей СУ СЧ УМВД России по городу Владивостоку находится уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами, совершенном в отношении жителей Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в период с 2017 по 2019 годы на территории города Владивостока и Уссурийска гражданин Самойленко А.А., действуя от имени брокерских компаний «Mit Trade» и «Финам» заключил более трех десятков договоров с инвесторами на проведение посреднических финансовых операций. Злоумышленник получил денежные средства, обещая выплату процентов, а затем переставал выходить на связь с потерпевшими. Таким образом 37 жителям Приморья причинен материальный ущерб на общую сумму более 40 миллионов рублей.

По факту невыполнения условий договоров возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Для принятия объективного всестороннего решения по уголовному делу следователям необходимо опросить всех, кто пострадал от мошеннических действий А.А. Самойленко. Пострадавшим предлагают обратиться в следственную часть УМВД России по г. Владивостоку по адресу: г. Владивосток, Военное шоссе, 24, каб. 311 или по телефону следователя: 8 902 506 94 01.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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