Напуганные приморцы ринулись в мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса пользуются всё большей популярностью у владивостокцев. В краевой столице они развернуты в шести торговых центрах. Сегодня там выстариваются очереди из желающих привиться.

Мария Ежевская, корреспондент: "Сейчас мы находимся в мобильном пункте в Торговом центре Clover House. Открылся он буквально 1,5 часа назад, за это время здесь уже привились 30 человек. Аншлаг, по словам врачей, здесь каждый день. Принимают ежедневно по 100 человек, и это за пять часов работы пункта. Медики отмечают, что массово вакцинироваться владивостокцы пошли после резкого роста количества заболевших ковидом.

Работа всех пунктов организована одинаково. Сейчас они открыты в девяти торговых центрах, поставить прививку можно в здании правительства региона, а также в МФЦ на Борисенко. Кстати, одна из самых популярных точек - именно в здании правительства. На прошлой неделе режим работы здесь увеличили из-за роста обращений. Сегодня также заработал мобильный прививочный кабинет и на железнодорожном вокзале Владивостока.

Почему владивостокцы идут прививаться не в поликлиники, а в торговые центры. Давайте послушаем какие ответы нам давали горожане:

- Удобно вакцинироваться в мобильном пункте. Потому что действительно уже обстановка складывается такая, что, в случае чего, в больницу будет попасть невозможно.

- Мобильный пункт, потому что рядом с работой. В обед прибежала.

- Я болела в ноябре, больше болеть не хочу, и, чтобы мои друзья и близкие тоже не болели, поэтому мы пришли вакцинироваться.

Везде перед прививкой пациент заполняет анкету, отвечает на вопросы врача, измеряет температуру и давление. После этого медработник принимает решение, допускать пациента к прививке или нет. Всем вакцинируемым вводится препарат «Гам-КОВИД-Вак», который также называется «Спутник V».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]