В Приморье оборудуют переправу на месте обрушившегося моста

Временную мостовую конструкцию или переправу оборудуют на месте частично обрушившегося моста между двумя селами в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости. Об этом заявил представитель администрации ГО.

Напомним, что в субботу обрушилась часть моста между селами Борисовка и Кугуки. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, объезд осуществляется через села Утесное и Линевичи.

В Чугуевском муниципальном округе введен режим ЧС.

Представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС сообщил, что обрушение части моста произошло через 15 минут после проезда по нему большегруза. На место происшествия выехали представители администрации городского округа, "Примавтодора" и сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку.

"Обследование моста завершено, проезд по обеим полосам моста однозначно запрещен всем видам транспорта. Решается вопрос о восстановлении транспортного сообщения. Это будет либо временная мостовая конструкция, либо переправа – труба и сверху насыпь. До конца недели это решится", - сказал собеседник.



По его словам, причину обрушения определит экспертиза, в том числе специалисты выяснят, было ли превышение допустимой нагрузки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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