Временный мост в Уссурийске возведут к сентябрю

Саморазборный металлический мост вместо разрушенного железобетонного между селами Борисовка и Кугуки в Уссурийском городском округе смонтируют к началу сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщил руководитель Примуправтодора Константин Дунаевский, сейчас готовится вся необходимая документация для сооружения временного моста. В прошлом году край закупил четыре комплекта САРМов.

«Объект разместится с правой стороны от старой конструкции, и по нему смогут ездить все виды транспорта. В настоящее время определяемся с проектом, согласовываем, примерно месяц займёт монтаж моста», – уточнил он.

Набранный темп строительства мостов, а за последние четыре года он вырос в 11 раз, сохранится и в следующем году.

На сегодня в крае более 140 аварийных мостов.

Кроме того, муниципалитеты получат дополнительные средства на ремонт дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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