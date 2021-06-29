Продавец магазина в Приморье взыскала с хозяйки торговой точки всё, что хотела

Приморский краевой суд поставил точку в споре двух жительниц города Артёма, одна из которых является владельцем магазина, а другая – бывшей работницей этой торговой точки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост", история началась в декабре 2019 г., когда К., работавшая в магазине четыре года старшим продавцом, была уволена своей работодательницей О. безо всяких объяснений причин. При этом за отдельные деньги (по договору) она ещё и подрабатывала в магазине уборщицей. И тут уволенный старший продавец вспомнила, что за четыре года, работая по графику неделя через неделю, ни разу не была отпуске. Да и при увольнении не получила на руки трудовую книжку. И тогда продавец обратилась в Артёмовский городской суд. Разгневанная женщина потребовала компенсацию за 116 дней неполученного отпуска, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также восстановления на работе с выплатой среднемесячной зарплаты в размере 33 тысячи рублей за вынужденный прогул.

Вот тут-то и начали выяснять интересные подробности. Оказывается, работодатель вообще не устраивала старшего продавца на работу официально, отрицала наличие факта трудовых отношений, соглашалась лишь с тем, что К. официально работала уборщицей.

Артёмовский горсуд, изучив все материалы дела, пришёл к выводу: старшего продавца надлежит восстановить на работе, факт трудовых отношений доказан, выплатить моральный вред и компенсацию за отпуск. Владелица магазина не согласилась с этим решением и обратилась в Примкрайсуд. Однако, краевая инстанция оставила решение Артёмовского горсуда без измненений. Теперь горе-работодательнице предстоит выплатить зарплату старшему продавцу за вынужденный прогул (а это больше года), выплатить компенсацию морального вреда и восстановить оппонентку на работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru