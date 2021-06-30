«Покровительница урн» ввела в недоумение жителей Владивостока

Во Владивостоке жительница города решила вступить в борьбу за урну с молодой парой, которая проходила мимо пристройки, где предлагают приобрести кофе с собой, сообщают «Вести:Приморье».

Как уверяют автор поста, они понимают, мусор должен быть в урне, поэтому обратили внимание на ту, которая стояла у входа пристройки.

Шли мимо пристроек у дороги и выкинули в их урну маленькую бутылку и бумажку, после чего из сторожки выбежала женщина, стала нас оскорблять и выбрасывать мусор на улицу. Оказывается это их мусорка и выкидывать мусор можно только посетителям кафе,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

«Слава Богу, что молодежь в урну выкинула мусор, а не возле дверей магазина. А потом говорят, что молодежь у нас рассекая.... Замечательная у нас молодежь».

«я бы собрала и выкинула не поленились РЯДОМ с урной, раз в одну нельзя. Пусть собирает ходит сама, вот куда тогда ОНА бросит интересно?».

«Ну так то зачем урны под мусор, потом жалуются что он везде валяется, где логика . А сейчас лучше стало что она раз кидала по территории?».

«Господи что с народом происходит, откуда столько агрессии без повода».

«Этому городу нужен новый герой, даёшь Покровительницу Урн».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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