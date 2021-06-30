«Покровительница урн» ввела в недоумение жителей Владивостока
Во Владивостоке жительница города решила вступить в борьбу за урну с молодой парой, которая проходила мимо пристройки, где предлагают приобрести кофе с собой, сообщают «Вести:Приморье».
Как уверяют автор поста, они понимают, мусор должен быть в урне, поэтому обратили внимание на ту, которая стояла у входа пристройки.
пишет автор поста в паблике dps_vl.
«Слава Богу, что молодежь в урну выкинула мусор, а не возле дверей магазина. А потом говорят, что молодежь у нас рассекая.... Замечательная у нас молодежь».
«я бы собрала и выкинула не поленились РЯДОМ с урной, раз в одну нельзя. Пусть собирает ходит сама, вот куда тогда ОНА бросит интересно?».
«Ну так то зачем урны под мусор, потом жалуются что он везде валяется, где логика . А сейчас лучше стало что она раз кидала по территории?».
«Господи что с народом происходит, откуда столько агрессии без повода».
«Этому городу нужен новый герой, даёшь Покровительницу Урн».
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