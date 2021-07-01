«Это жестко»: Способ разобраться с несговорчивым водителем нашел приморец

Самосуд над водителем автомобиля нашел один из жителей Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на капоте машины владелец, выйдя на улицу, увидит надпись - «Спасибо за музыку в 5 утра». Вероятно, жители многоэтажки устали от поведения владельца авто, а именно, громкой музыки, и нашли свой способ решения проблемы. Вероятно, обращения к водителю не увенчались успехом, и горожане приняли меры, «жетские меры».

Как относитесь к такому виду "искусства"? —

задался вопросом автор поста в паблике dps_controlnews.

Многие горожане отметили, это, вероятно, единственное решение, и оно поможет понять владельцу авто, что нужно уважать тех, кто рядом. Однако нашлись и такие, кто пояснил, это порча имущества и нужно искать другие способы, объяснить человеку, как поступать неправильно.

«Положительно в следующий раз будет думать головой пока с кармана не разчехлится не поймёт».

«Отрицательно. У нас скоро народ за любой косой взгляд в свою сторону будет стёкла в машине бить, ну как бы такой себе повод».

«Это жестко».

«Обидно, если машину перепутали».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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