«Это сделали нелюди»: Горожане пытаются спасти собаку с банкой на голове

Во Владивостоке нашлись живодеры, которые решили устроить долгую мучительную смерть собаке. На голову животному они надели пластиковую бутыль. Морда собаки оказалась «закована в маску», сообщают «Вести:Приморье».

Неравнодушные приморцы, которые обратили внимание на животное, просят помощи. Самостоятельно поймать ее не получается.

Нужны люди, как можно больше, для помощи в отлове собаки. Собаку с бутылкой на голове, на Подгороденке, так и не смогли поймать!!! Очень нужна помощь в отлове!!! В собаколовку и на сетку ее не поймать!!! Собака обезвоженна, уже держит голову плохо, но убегает при приближении...Кто сможет сегодня поехать помочь отловить ? Она 5 дней не ест, ни пьет,

пишет автор поста в паблике dpskontrol125rus.

Позже стало ясно, те, кто пришел на помощь собаке, смогли ее освободить из плена. На нее накинули сетку, таким образом она была обездвижена. Затем с нее сняли бутыль.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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