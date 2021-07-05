Трусы, лифт и 17 часов заточения: скандальным делом занялась прокуратура Приморья

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по факту бездействия управляющей организации по приведению лифтового оборудования в рабочее состояние, сообщают «Вести:Приморье».

По поручению прокурора края прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку по информации, размещённой в СМИ, по факту бездействия обслуживающей лифтовой организации по приведению лифтового оборудования в рабочее состояние.

Установлено, что более 17 часов 19 июня 2021 года один из жильцов многоквартирного дома по ул. Нерчинской в г. Владивосток находился в лифте. При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, организацией не было принято.

В связи с ненадлежащем исполнением обслуживающей лифтовой организацией возложенных на нее обязанностей по обслуживанию и содержанию лифтового оборудования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Кроме того, в целях недопущения подобных фактов впредь прокурор района руководителю организации внес представление.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль в прокуратуре района.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Мужчина в одних трусах всю ночь просидел в лифте во Владивостоке. В управляющей компании "Вести: Приморье" прокомментировали данный инцидент.

Однако позже застрявший в лифте мужчина, рассказал, как все произошло на самом деле. "Меня выставили каким-то умалишённым в трусах": версия мужчины, застрявшего в лифте.

«Выбросил мусор, сел в лифт на первом этаже. Ну и застрял. Точно не знаю, где. Доставали меня потом уже между третьим и четвёртым. Сначала отжимал и нажимал кнопки – бывает иногда помогает и кабина едет дальше. Увидел, что толку нет, нажал кнопку вызова – был какой-то «бзынь», кажется, что связь появилась тогда, но тут же оборвалась. Сообщить, что я застрял, не успел. После этого кнопка уже не работала», – рассказывает Сергей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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