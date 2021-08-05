Приморцам выделят по 5 тысяч на перевозку автомобилей и негабаритных грузов

Малоимущим жителям островных территорий Приморского края будет предоставляться выплата на перевозку автомобилей и негабаритных грузов, сообщают «Вести:Приморье».

Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко во время одной из рабочих поездок по краю.

Новая мера социальной поддержки призвана обеспечить равную транспортную доступность для граждан с низким достатком: получателей региональной доплаты к пенсии, ежемесячного пособия на ребенка, уточнили в правительстве края.

По предварительным данным, в августе около 100 граждан, зарегистрированных по месту жительства на островах Попова, Рейнеке, Путятина, получат по 5 тысяч рублей.

«Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке, по тем сведениям, которые уже имеются в органах соцзащиты», – информируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Консультации можно получить по телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]