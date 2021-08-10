Полиция Приморья ищет родителей потерявшегося ребенка

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Бабушкина, сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по городу Артему обратили внимание на малолетнего ребенка, который гулял без сопровождения взрослых.

Мальчик по имени Илья рассказал, что потерялся во время прогулки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, ребенка доставили в отдел полиции. В настоящее время устанавливается местонахождение родителей малыша.

Гражданам, обладающим информацией о местонахождении законных представителей мальчика, просьба обратиться в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему по телефонам: 8 (42337) 4-72-47 или 112 (с мобильного).

Приметы: на вид 4-5 лет, глаза темно-карие, волосы русые.

Был одет: зеленая кофта, оранжевые шорты, кроксы синего цвета.

При себе имелось: кнопочная игрушка Поп-ит, лопатка зеленого цвета, бутылка воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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