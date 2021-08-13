Все медучреждения Приморья сведут в единую информационную систему

К концу текущего года 80 медицинских организаций и их структурных подразделений будут работать в единой информационной системе. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, за прошлый год в нее вошли 60 медучреждений, в этом году подключатся оставшиеся 20. Их готовность к этой работе проверила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко во время рабочей поездки в Чугуевскую, Ольгинскую и Кавалеровскую центральные районные больницы накануне, 12 августа.

Напомним, что по национальному проекту «Здравоохранение» к 2024 году в России будет создан единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Во всех регионах страны будут внедрены система электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением, электронная запись к врачу и на диспансеризацию, медицинские документы независимо от региона, в котором находится пациент.

«Внедрение информационных программ в медучреждениях имеет несколько положительных сторон. Так, медицинская карта пациента будет доступна в электронном виде, а значит, врач любого учреждения, куда бы пациент не обратился, будет видеть его анализы, историю болезни, пройденную схему лечения. То есть пациенту не нужно носить с собой карту и переживать за ее сохранность», – пояснила Анастасия Худченко.

Она также подчеркнула, что для врача ведение электронной документации значительно сократит время, потраченное на заполнение бумаг, и высвободит его для общения с пациентом и осмотра. Кроме того, электронный документооборот позволит систематизировать учет диспансерной группы пациентов.

«Большинство врачей и медицинских сестер доброжелательно воспринимают работу в новой единой информационной системе. Они понимают, что цель проекта – минимизировать объем бумажной работы», – отметила министр.

Во время посещения медучреждений Анастасия Худченко пообщалась с врачами разных возрастов и квалификации, чтобы узнать, насколько им удобно работать в электронной системе.

«Даже возрастные наши специалисты переходят на работу в компьютере и довольны тем, что видят все данные пациента, в том числе его анализы, в электронной истории болезни. Безусловно, нужно некоторое время, чтобы дополнительно обучить скорости набора текста, проработать алгоритмы. Но эффективность такой системы медики на местах уже оценили», – прокомментировала министр по итогу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]