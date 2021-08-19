Олег Кожемяко: Паводки выгоднее предупреждать, чем устранять их последствия

Прохождение паводкоопасного сезона в регионах Дальнего Востока обсудили на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, которое состоялось во Владивостоке в среду, 18 августа. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обозначил, что меры по предупреждению паводков – расчистка русел рек и дноуглубительные работы – гораздо эффективнее, чем борьба с последствиями стихии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, в первом полугодии 2021 года при прохождении весеннего ледохода зарегистрированы две чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением мостов. Общие затраты на ликвидацию последствий ЧС и восстановление автодорожной инфраструктуры составили 61 миллион рублей. В настоящее время для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в крае создана группировка сил и средств: задействовано 13545 человек и 4118 единиц техники.

«На сегодняшний день паводкоопасная ситуация стабильная. В 31 муниципальном образовании края приведены в нормативное состояние подмостовые пространства и охранные зоны мостовых сооружений, водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов, водопропускные сооружения, ливневые канализации и водоотводные канавы для обеспечения максимального пропуска воды и отводу поверхностного стока», – отметили в ведомстве.

По словам Олега Кожемяко, мероприятия по предупреждению паводков гораздо эффективнее и дешевле, чем борьба с их последствиями, включая выплату компенсаций за понесенный ущерб.

«Это гораздо дешевле, чем строить новые дома, компенсировать людям ущерб за потерянное имущество, и, самое главное, регулярные паводки вселяют жителям недоверие к месту, где они живут. Практика дноуглубления имеет подтвержденные положительные примеры. Ведь если обмелели реки, даже небольшое количество осадков вызывает паводок. А если дно реки углублено, то вода скатывается в реку. Я считаю, что одна из самых действенных мер – заниматься профилактикой, а не лечением последствий этой “болезни”», – обозначил глава региона.

Отмечено, что компенсации людям, пострадавшим от последствий стихии, на Дальнем Востоке будут выплачиваться быстрее. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Довольно важное решение мы приняли с министерством финансов. Мы договорились, что максимальный срок рассмотрения списков пострадавших, а также сумм, предъявленных для компенсации ущерба социальным учреждениям, инфраструктуры – трое суток. То есть в течение трёх суток документы будут выходить из министерства финансов уже на осуществление выплат», – уточнил он.

В Приморском крае за счет субвенции из федерального бюджета в 2020 году завершено регулирование русла реки Шкотовка (расчистка, спрямление, дноуглубление) для защиты сел Центральное и Новороссия Шкотовского района. Стоимость работ составила 28 миллионов рублей. Увеличена пропускная способность русла на протяжении 3,3 километра, защищено более 400 человек. До конца 2021 года будут завершены работы по расчистке и дноуглублению рек Богатая и Пионерская для защиты от наводнений территории Владивостокского городского округа. Эти работы позволят улучшить пропускную способность русел рек на протяжении 6,39 километра, обеспечить защиту 5113 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]