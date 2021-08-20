1,3 млрд рублей дополнительно направят в Приморье на детские выплаты

Более 21 миллиарда рублей выделило Правительство Российской Федерации на выплаты малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Приморский край на эти цели дополнительно получит 1,3 миллиарда рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство региона.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, в 2021 году выплату получили 49,8 тысячи семей края. Получателями ежемесячного пособия стали более 59 тысяч детей дошкольного возраста.

«С начала года на эту меру социальной поддержки приморским семьям направлено почти 3,6 миллиарда рублей. Мы ждем поступление дополнительного федерального финансирования в четвертом квартале», – уточняют в ведомстве.

Стандартный размер пособия – 50% от размера прожиточного минимума на ребенка в Приморском крае (15,4 тысячи рублей в 2021 году). В зависимости от финансовой ситуации в конкретной семье размер выплаты может составлять 75%, а в некоторых случаях – 100% от размера прожиточного минимума на ребенка.

Правила усовершенствования меры социальной поддержки с учетом адресности действуют с апреля этого года.

«Они позволяют определять размер выплаты в зависимости от дохода семьи. В итоге размер выплат должен быть таким, чтобы позволил обеспечить семье доход выше прожиточного минимума, выйти за порог бедности», – поясняет министр Светлана Красицкая.

Глава ведомства обращает внимание на значительное число отказов в назначении выплаты. Так, из поданных с 1 января 68,3 тысячи заявлений по 38,4 тысячи поступил отказ. Основные причины – превышение среднедушевого дохода семьи, наличие определенного имущества, предоставление недостоверных или неполных данных, достижению ребенком 8 лет. Самая частая причина отказа – отсутствие доходов.

«Родителям необходимо знать, что период отсутствия доходов по уважительным причинам, установленным законодательством, по совокупности не должен превышать 10 месяцев. Мы рассматриваем различные варианты помощи семьям, получившим отказ по объективным причинам. В частности, опробуем вариант социального сопровождения родителей, в том числе содействие в официальном трудоустройстве, оформление социального контракта», – комментирует Светлана Красицкая.

Получить консультацию по демографическим выплатам, в том числе о пособии на детей от 3 до 7 лет, можно в рабочее время по телефону «горячей линии» Приморского центра социальной поддержки населения: 8 (800) 30-22-145.

Подать заявление на оформление или перерасчет размера пособия по новым правилам жители края могут в МФЦ или через портал Госуслуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]