Российский триоколор водрузили на 135-метровом кране верфи «Звезда»

22 августа, в День Флага Российской Федерации, на ССК «Звезда» специалисты верфи совместно с членами регионального штаба ОНФ водрузили триколор на самую высокую точку Большого Камня — башенный кран «Голиаф», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм верфи.

Кран «Голиаф» давно стал настоящим символом города Большой Камень, он обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года.

Как и другие современные краны, «Голиафы» оснащены автоматизированной интеллектуальной системой управления, которая, благодаря совокупности настроек всех систем и приборов безопасности, позволяет управлять гигантом одному оператору.

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Высота крана составляет 135 метров (включая сервисные краны, установленные на верхней платформе)! Каждый день крановщики и крановщицы три минуты поднимаются на лифте, а потом их ждут еще несколько крутых лестничных пролетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]