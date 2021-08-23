Еще один спортивный объект в Приморье ждет глобальная реконструкция

Спортивная база «Солнечная» в бухте Лазурная обретет «второе дыхание» – объект планируется реконструировать с помощью механизма государственно-частного партнерства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Заняться этим вопросом готов приморский Сбербанк. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 23 августа, сообщила председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

По словам первого замглавы региона, задача, которая стоит перед инвестором – реконструкция комплекса для дальнейшей организации на его базе учебно-тренировочных сборов и круглогодичного отдыха детей спортсменов.

«На встрече с управляющим Приморским отделением ПАО “Сбербанк” мы обсудили совместные инвестиционные проекты. На следующий тематический совет будем выносить, среди прочих, проект реконструкции базы по реабилитации детей-спортсменов и населения. Это спортивная база “Солнечная” на Шаморе – там великолепные виды, но здания и сооружения заброшены. Нашелся инвестор, который в 2023 году готов ввести объект в эксплуатацию. И отдыхающие смогут приезжать и летом, и зимой», – сообщила Вера Щербина.

Сейчас комплекс включает в себя тренажерный зал, восстановительный блок, два спальных корпуса, столовую-гостиницу, баскетбольную площадку, трансформаторную подстанцию и проходную. Реконструкция же подразумевает замену всех подверженных износу конструкций, изменение планировок. Дополнительно предполагается благоустроить территорию, создав рекреационные зоны отдыха, построить гостевые блокированные дома и универсальный спортзал.

«Предлагается создать два спальных корпуса вместимостью около 60 человек, спортзал на 20 человек, спальный корпус из пяти блок-секций на 20 человек, а также спортивную зону, включающую в себя площадки под теннис, волейбол, бадминтон, баскетбол, с уличными тренажерами и другие сооружения», – обозначено в проекте.

Планируется, что инвестиционный проект будет реализован с применением механизма государственно-частного партнерства.

Напомним, еще один объект спортивной инфраструктуры, который будет реализован в Приморье в рамках механизма ГЧП, – ледовая арена для керлинга во Владивостоке. Концессионное соглашение Правительством Приморского края и ООО «Ост-Азия развитие» подписано в августе этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]