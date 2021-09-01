А колечко с камушком: Объявление мужчины заинтересовало жителей города
Объявление о том, что житель Артема нашел кем-то потерянное кольцо заинтересовало граждан. Вероятно, из лучших побуждений, мужчина рассказал, что вернет владелице. При этом отметил, что кольцо отдадут тому, кто укажет место потери, сообщают «Вести:Приморье».
Нашёл кольцо, верну владелице, если назовёт примерное место, где потеряла свою вещь, - пишет автор поста в паблике
artem.news.plus.
Приморцы в ответ на пост отреагировали позитивом. Отметив, что многие, кто теряет какую-либо вещь, редко когда понимает, где такое могло произойти. Граждане поясняют, если знать, что и где потеряешь, пропавших вещей стало бы гораздо меньше.
При этом были и такие предположения, что кольцо не потеряно, а выброшено. Мало ли что случилось у того, кто его когда-то носил. Так делают те, кто не хочет помнить о дарители, прокомментировали версию жители края.
«Если бы я примерно знала, где его потеряла, я бы все прошарила и нашла».
«Может она специально его выкинула, поняв всю сущность дальнейшей жизни с ним».
«Как в «золушке», кому подойдёт».
«Это судьба».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.