Будущих строителей и архитекторов приглашают на стажировку в Правительство Приморья

Студентов старших курсов, планирующих связать жизнь со строительством и архитектурой, приглашают на конкурс «Включайся в госуправление». Победители получат возможность пройти стажировку с ежемесячной грантовой поддержкой в Правительстве Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, попробовать свои силы могут молодые люди в возрасте до 30 лет, которые учатся в вузах как минимум на третьем курсе бакалавриата, четвертом курсе специалитета или в магистратуре и не являются сотрудниками органов исполнительной власти Приморского края.

От кандидата на стажировку в Правительстве Приморского края потребуется пакет документов с инициативой сроком реализации от трех до девяти месяцев по одной из тем, определенных конкурсной комиссией совместно с органами исполнительной власти Приморского края. Конкурс включает два этапа: первый – рассмотрение и оценку конкурсных заявок, второй – презентацию участниками своих инициатив, после которой определятся 10 победителей.

Каждый победитель сможет реализовать предложенный проект под руководством наставника в органах исполнительной власти края. Ежемесячный грант на его реализацию будет равен сумме МРОТ в Приморье – на сегодняшний день это 12 792 рубля.

В министерстве строительства Приморского края подчеркивают, проект «Включайся в госуправление» – замечательная возможность для активных и талантливых студентов, готовых прийти на работу в органы государственной власти. Ведь победа предполагает не только стажировку, которая позволит молодым людям понять специфику работы чиновников, но и дает возможность предложить готовый проект по решению конкретных проблем края.

«Молодые люди, которые придут к нам на стажировку, смогут на практике понять, что представляет собой сегодня строительная отрасль края, какие задачи перед ней стоят, оценят готовность предприятий к строительству тех или иных объектов, будут взаимодействовать с Примгосэкспертизой по вопросам ценообразования, смогут отточить навыки в области делопроизводства и работы с обращениями граждан, примут участие в разработке нормативно-правовых актов и проектной деятельности», – подчеркнула представитель краевого минстроя Марина Белова.

Она также отметила, что в ведомстве особенно ждут на стажировку студентов направлений «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика на предприятии», «Архитектура», «Строительство уникальных зданий и сооружений»

Напомним, проект по поддержке молодых профессионалов реализуется по поручению председателя Правительства Приморья Веры Щербина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]