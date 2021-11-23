В Приморье идет отбор студентов на стажировку в Правительстве

В Приморье продолжается отбор кандидатов за право пройти оплачиваемую практику в региональном Правительстве. 40 студентам старших курсов, прошедшим предварительным отбор, предстоит очная защита проектов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Конкурс «Включайся в госуправление» – один из флагманских проектов по поддержке молодых профессионалов, который реализуется по поручению председателя Правительства Приморья Веры Щербина.

За 1,5 месяца приема заявок сотни студентов проявили интерес к инициативе. 41 из них решили попробовать свои силы и подали документы на конкурс. Ключевой задачей для них стала презентация с описанием проекта, решающим одну из 50 проблем, обозначенных органами власти Приморья.

На первом этапе организаторы оценили конкурные заявки. С прошедшими в следующий этап кандидатами проведут очную встречу – свои проекты представят 40 студентов. В числе предложенных идей – совершенствование онлайн-сервисов предоставление госуслуг, новое видение мобильного приложения Visit Primorye, развитие движения «Волонтеры культуры» и другие.

«Попробовать свои силы на оплачиваемой стажировке в органах власти Приморья могли приглашали студентов не ниже третьего курса бакалавриата, четвертого курса специалитета, учащихся магистратуры до 35 лет, готовые предложить нам решение проблем, с которыми сталкиваются органы власти. Нам очень хочется, чтобы это был взгляд извне, чтобы это были хорошие, живые идеи, которые можно будет прорабатывать и внедрять под руководством краевых специалистов. 10 лучших кандидатов попадут на оплачиваемые стажировки и в дальнейшем смогут претендовать на трудоустройство в Правительство края. Мы в этом заинтересованы», – отметила председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Помимо опыта работы в госструктуре и воплощения своих идей студенты смогут получить денежное вознаграждение за стажировку – около 13 тысяч рублей ежемесячно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]