10 талантливых студентов примут на оплачиваемую стажировку в Правительство Приморья

Конкурс «Включайся в госуправление» стартовал в Приморье. Правительство края приглашает талантливых и целеустремленных студентов побороться за возможность пройти оплачиваемую стажировку в органах исполнительной власти.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, учащиеся будут работать под руководством наставников и смогут реализовать социально значимые проекты в различных отраслях. Об этом заявил во время-пресс-конференции накануне, 16 сентября, заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.

Зампред уточнил, что попробовать свои силы могут молодые люди в возрасте до 35 лет, которые учатся в вузах, минимум, на третьем курсе бакалавриата, четвертом курсе специалитета или в магистратуре и не являются сотрудниками органов исполнительной власти Приморского края.

«Одна из ключевых задач конкурса – изменить образ власти в глазах наших граждан, сделать ее более открытой, понятной, доступной и клиентоориентированной, чтобы внедрять на практике принципы государства как сервиса. И мы понимаем, что это невозможно сделать, если не вовлекать в процесс граждан, подрастающее поколение. Все мы с вами в какой-то момент начинали трудовую деятельность и помним, как сложно бывает определиться с будущим местом работы, насколько важна роль профориентации, насколько важно наличие хорошего наставника. Мы, как государство, конкурируем с бизнесом сегодня за лучших выпускников, самых активных, целеустремленных, талантливых. И хотели бы попробовать побороться наряду с крупнейшими компаниями сегодня за студентов из наших университетов, чтобы они реализовали у нас свои проекты, нацеленные на развитие Приморского края», – подчеркнул Николай Стецко.

От кандидата на стажировку в Правительстве Приморского края потребуется пакет документов с инициативой сроком реализации от трех до девяти месяцев по одной из тем, определенных конкурсной комиссией совместно с органами исполнительной власти Приморского края.

Конкурс включает всего два этапа: первый из них подразумевает рассмотрение и оценку конкурсных заявок, второй – презентацию участниками своих инициатив, после которой определятся 10 победителей.

Зампред отметил, что студентам оплатят стажировку в органах исполнительной власти в Приморье. Размер ежемесячного вознаграждения равен МРОТ – 12 700 рублей.

«У нас есть 51 тема от 17 органов исполнительной власти, в рамках которой студенты могут разработать свои проекты. Приглашаем попробовать свои силы студентов всех вузов края. Каждый сможет обрести здесь полезный и интересный опыт. Чтобы попасть на стажировку, достаточно соблюсти ряд несложных условий. Нужно подать заявку, описать свою инициативу, рассказать, почему для студента важно прийти к нам на работу. Мы выберем 10 лучших, за каждым из которых закрепят руководителя из органов власти. Я лично также готов курировать этот вопрос», – отметил Николай Стецко.

На стажировку ждут студентов, готовых развиваться в самых разных направлениях, к примеру, цифровом развитии, работе с кадрами, туризме, транспорте, лесной отрасли и других.

«Государственная служба – это вообще лучшее место для старта карьеры. Когда вы приходите на любую работу, то делаете конкретную задачу. Здесь так не получится. Вы делаете все и сразу. Причем все нужно было сделать еще вчера. Но пугаться этого не стоит. За каждым закрепят наставника, заслуженного управленца, который будет готов посвящать свое время вам. При этом вы будете работать в Правительстве края, где коллектив насчитывает более 2 тысяч человек. По сути, вы поймете, как взаимодействуют и работают люди в большой корпорации. Здесь можно и себя зарекомендовать, и понять, подходит ли вам в принципе такой формат работы, хотите ли вы продолжать карьерный рост здесь или лучше уйти в коммерцию. Даже если молодой человек поймет, что госслужба – это не его, важно, что он попытался, применил свои знания и компетенции на пользу Приморского края и смог сделать осознанный выбор траектории для собственного развития», – отметил Николай Стецко.

Как уточнили в краевом департаменте по делам молодежи, в Приморье систематически оказывается поддержка талантливым выпускникам вузов. В частности, второй год подряд реализуется конкурс «Молодые специалисты», направленный на привлечение кадров в приоритетные для развития территории отрасли экономики.

«Проект был пилотным в прошлом году. Мы достигли довольно качественных показателей в части закрепления молодых специалистов за крупными приморскими предприятиями. Никто из тех, кто трудоустроился, не хочет уходить со своих мест», – рассказала директор департамента Елена Томчук.

Она уточнила, что в департаменте по делам молодежи Приморья также ждут на стажировку победителей конкурса «Включайся в госуправление». Для студентов подготовлены интересные и ответственные задачи, с которыми им предстоит справиться под руководством наставников.

«Есть такой девиз, что не нужно делать ничего для молодежи без самой молодежи. Поэтому все, что мы сегодня делаем, происходит, как минимум, с одобрения молодежи, после обсуждения с ней, и, как максимум, при ее участии. В нашем департаменте, к примеру, победители конкурса смогут применить свои знания и навыки в области профилактики деструктивного поведения в молодежной среде. Мы хотим услышать новые мнения по этому поводу, узнать, как сама молодежь видит эту работу, что еще можно делать помимо каких-то традиционных вещей, в частности тематических лекций, чтобы решить эту проблему», – отметила Елена Томчук.

Напомним, проект по поддержке молодых профессионалов реализуется по поручению председателя Правительства Приморья Веры Щербина.

Подробнее о конкурсе – на официальной странице проекта. Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru. Контакты лица, ответственного за прием документов: 8(999)618-59-53 (Ольга Таранова).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]