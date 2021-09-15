«Встречайте KHL!»: телеканал «КХЛ ТВ» сменил название

Телезрители наверняка заметили, что с 1 сентября 2021 года популярный спортивный телеканал «КХЛ ТВ» выходит под наименованием KHL.

На этом телеканале можно круглосуточно смотреть прямые трансляции матчей КХЛ, а также аналитические и новостные программы о хоккее, ежедневные и еженедельные обзоры игр, программы по истории хоккея. Здесь же можно узнать все о любимых игроках, тренерах и хоккейных менеджерах.

А, начиная с сезона 2021/2022, телеканал KHL будет вещать в HD-формате. Все трансляции матчей ваших любимых клубов вы сможете посмотреть в режиме высокой четкости. Так как не все операторы технически могут вещать в HD-качестве, Лига продолжит производить канал KHL и в формате SD.

Также Лига обновила графическое оформление телеканала: оно стало более ярким и динамичным.

Стоит отметить, что сегодня телеканал KHL доступен для и подписчиков НТВ-ПЛЮС. Его можно найти в пакетах «Базовый онлайн» и «Базовый плюс».

Смотрите трансляции хоккейных матчей и болейте за любимые команды вместе с каналом KHL.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]