Свой Нескучный сад появился в столице Приморья

В одном из спальных районов Владивостока по инициативе жителей благоустроили Нескучный сад. В открытии объекта в пятницу, 17 сентября, принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, благоустройство общественного пространства в районе улицы Постышева, 7, включило в себя асфальтирование пешеходных дорожек, установку лавочек и урн, озеленение. Все работы синхронизировали с реконструкцией теплотрассы.

Благоустройство микрорайона будет продолжено и в последующие годы – в перспективе здесь появится большая зеленая зона отдыха.

Олег Кожемяко осмотрел территорию, пообщался с горожанами и поздравил их с открытием нового места отдыха.

«Этот сад появился благодаря вашей активности, любви к своему району. Мы, в свою очередь, продолжим благоустраивать близлежащую территорию. Направим на эти цели грант, и вы уже сами решите, на какие работы его направить», – обратился к жителям губернатор.

По словам главы Владивостока Константина Шестакова, до конца года вокруг сада появится и освещение.

Отметим, что Нескучный сад на Постышев стал одним из объектов, которые благоустраивают в этом году, в том числе, по нацпроекту «Жилье и городская среда». В перечень вошли также видовая на сопке Бурачка, прогулочная зона на Тунгусской, сквер Комсомольцев, Матросский сквер и две набережные – Вторая речка и Татарская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]