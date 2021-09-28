Дело о смертельном наезде на пешехода в Приморье передано в суд

В Приморье перед судом предстанет 43-летний житель села Хороль по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому округу, в декабре прошлого года в селе Майское, водитель, управляя автомобилем марки Mazda Titan, не убедился в безопасности своего маневра и начал движение задним ходом, не заметив пешехода, который в это время передвигался позади транспортного средства, в «слепой зоне».

Сбитый с ног 82-летний мужчина упал и ударился затылком о дорожное покрытие. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Через день он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии Ханкайской больницы от полученной травмы головы.

Следователем следственного отделения ОМВД России по Ханкайскому округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ(Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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