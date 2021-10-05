Эксклюзив: Гуменюк доставлен в здание суда во Владивостоке

"Вести:Приморье" публикуют эксклюзивные кадры, сделанные с квадракоптера, этапирования экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка в здание Фрунзенского суда Владивостока, где в эти минуты ему избирается мера пресечения.

Напомним, что Гуменюк подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы экс-чиновник регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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