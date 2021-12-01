"Как не брать личные авто?": Владивостокцы штурмом берут автобусы

Владивостокцам в среду утром по дороге на работу приходилось штурмовать автобусы, - сообщает "Вести: Приморье". Центральные дороги дальневосточной столицы очистили от снега, дорожная техника работает в круглосуточном режиме. Однако, пассажирских автобусов на дорогах города сегодня оказалось крайне мало. Самый надежный, по мнению горожан, транспорт - трамваи, также стоят. Рельсы на данный момент не очищены от снега, - сообщают местные жители.

"Дороги чистые, а автобусов нет", - рассказывает жительница Владивостока.

В 6.00 утра 1 декабря на остановку Борисенко пришел автобус, однако уехать на нем удалось далеко не всем, - сообщает Инстаграм-паблик irecommend_vdk.

"Общественного транспорта почти нет, а если и есть то битком. На остановки куча людей. Спасибо машинам, кто останавливался и довозил",

"Супер-герой на авто довёз, предложил, кому в центр, мы, естественно, согласились",

"Со вчерашнего дня ещё на работе. Вопрос, как до дома доеду",

"60-ый брали люди штурмом. Дороги, честно, оставляют желать лучшего... Где чищено, где раскатано",

"Пешком. За час со Змеинки до Спортоса, не торопясь, дошла",

"А потом просят не брать личные авто. Да как не брать, если автобус один и не резиновый. А на работу всем нужно", - делятся в комментариях подписчики паблика.

Трамваи, которые, по мнению жителей Владивостока, считаются самым надежным транспортом, так же стоят сегодня (см. фото). Рельсы на утро 1 декабря не очищены от снега.

"Чистилка стоит, но она не может пробраться, так как стоит ЗА трамваем", - рассказывает жительница Владивостока.

В мэрии Владивостока "Вести: Приморье" сообщили, что сейчас на маршрутах 405 автобусов. Это меньше нормы, так как с утра был затруднен выезд из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов.

Источник видео - irecommend_vdk



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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