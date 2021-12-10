Гриша Новогодний поздравит приморцев с наступающими праздниками

Детский мобильный технопарк работает с 29 ноября по 10 декабря в селе Покровка Октябрьского округа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в течение двух недель под руководством опытных наставников подростки знакомились с аэро- и геотехнологиями, учились управлять квадрокоптерами и дешифрировать космические снимки, а также пробовали себя в роли дизайнеров виртуальной реальности и осваивали основы 3D-графики для игровой индустрии.

Одним из итогов работы ребят в технопарке стал трехмерный игровой объект, которого назвали «Гриша Новогодний». Это персонаж фиолетового цвета, который находится возле елки в окружении ярких подарков. С его помощью, уточняют школьники, можно поздравлять друзей с наступающими праздниками. Достаточно отправить изображение в виде открытки с теплыми пожеланиями или загрузить музыкальное видео.

Во время второй сессии детского мобильного технопарка, которая пройдет в следующем году с 25 апреля по 6 мая, ребята из Покровки планируют создать небольшое игровое приложение с Гришей.

«В Октябрьском районе живет много талантливых ребят инженеров-изобретателей. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии многие показали очень высокие баллы. Одна из них – ученица 10 класса Ксения Беляева – разработала дидактический материал “В мире животных” для младших школьников с элементами дополненной реальности. Теперь она с наставником детского мобильного технопарка Полиной Хроменковой готовится принять участие во Всероссийском конкурсе инженерии и изобретательства X-tech fest», – рассказала руководитель детского мобильного технопарка Приморского края Елизавета Гапликова.

Как уточнила министр образования края Наталья Бондаренко, детский мобильный технопарк Приморского края работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основной целью работы мобильного технопарка является обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]