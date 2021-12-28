Раритетные аэросани изготовили приморские школьники

Детский мобильный технопарк Приморского края завершил свою первую образовательную сессию в Артеме. Юные инженеры из городской школы №16 смоделировали в специальной программе и распечатали на 3D-принтере модель аэросаней «Север-2», которые выпускались в советское время на арсеньевском заводе «Прогресс», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали наставники технопарка, ребята увлекаются историей и в процессе занятия сами предложили создать модель аэросаней, которые выпускались на авиационном заводе «Прогресс» в Арсеньеве в 1959 году. Изобретение местных инженеров представляло собой установленный на лыжи кузов серийного автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» с авиационным мотором. Быстроходный транспорт разработали специально для работы в северных районах страны в период зимнего бездорожья.

Интересно, что после успешного создания прототипа школьники хотят поэкспериментировать с новыми материалами и представить свою доработанную модель на всероссийской «Кванториаде» в 2022 году.

«Наши аэросани пока едут только прямо. Но это отличная учебная проблема, которая не дает теперь покоя ребятам. Мы постоянно на связи онлайн, еще приедем на вторую очную сессию и обязательно вместе найдем решение», – рассказал наставник детского мобильного технопарка Никита Бондаренко.

Вторая очная сессия детского мобильного технопарка Приморского края на территории Артемовского городского округа пройдет с 16 по 27 мая 2022 года.

Напомним, детский мобильный технопарк Приморского края работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основной целью работы мобильного технопарка является обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]