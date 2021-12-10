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QR-коды появились на молочной продукции производителей Приморья

QR-коды появились на молочной продукции производителей Приморья

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

С декабря молочная продукция приморских товаропроизводителей должна быть отмечена «Честным знаком». Специальный QR-код на упаковке позволяет жителям края убедиться в качестве товара, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, к маркировке продукции присоединись крупные производители Приморского края такие как Артемовский, Арсеньевский, Хорольский, Чугуевский молокозаводы, Владивостокская фабрика мороженого, компании «Провиант», «Сельское».

«Из всех 34 товаропроизводителей края к маркировке подключились 20. Для остальных 14 фермерских хозяйств действует отсрочка до 1 декабря 2022 года», – отметили в ведомстве.

Напомним, с 1 декабря вся молочная продукция подлежит маркировке. Речь идет о мороженом, сливочном масле, сыре, молоке, сливках, пахте, йогурте, кефире, сыворотке, твороге, сметане, безалкогольных напитках с содержанием молочного жира. Потребители могут проверить качество товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК», отсканировав QR-код на упаковке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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