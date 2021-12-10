QR-коды появились на молочной продукции производителей Приморья

- с учетом погодных факторов, рельефа города и количества автотранспорта на улицах - эту проблему невозможно решить физически

- проблему можно решить только при условии увеличения на порядок количества снегоуборочной техники, квалифицированного персонала и грамотного управления этими ресурсами

- проблему можно решить только жесткими мерами, запретив личному транспорту выезжать на улицы во время снегопада и нескольких дней после него. Все нарушителей эвакуировать без разбора и принятия жалоб на такие действия

- нет четкого мнения