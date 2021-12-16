Констатин Шестаков отчитался перед Думой Владивостока о деятельности мэрии за 2021 год

Во Владивостока проходит очередное заседание городской Думы. На нем глава Владивостока Константин Шестаков представил депутатам отчет о деятельности администрации в 2020 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В соответствии с частью шестой статьи 27 Устава города Владивостока глава города обязан представить отчет о результатах деятельности за 2020 год, - начал свое выступление глава города. - В силу разных обстоятельств отчет не был внесен администрацией города на рассмотрение по окончании года и перенесен на сегодняшнее заседание думы».

По итогам 2020 года, сообщил Константин Шестаков, общий объем доходов в городской бюджет составил 21,1 млрд рублей или 96 % к плановым назначениям, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 9,7 млрд рублей (выполнение 99,9 %), по безвозмездным поступлениям – 11,4 млрд рублей.

«Хотел бы отметить, что при принятии бюджета объем доходов планировался на уровне 16,4 миллиарда рублей, - добавил он. - На средства бюджета реализовывались мероприятия 21 муниципальной программы. Остановлюсь на наиболее значимых результатах. Введен в эксплуатацию детский сад на ул. Маковского. Завершены ремонтные работы в школе № 55. В 2020-м по нацпроекту отремонтировали семь объектов - Крыгина, Сабанеева, Каплунова, Монтажная, Казанская и два больших участка на Успенского».

Кроме того, в 2020 году во Владивостоке приобретены шесть модульных механизированных парковочных систем. В 2022 году администрация завершит монтаж двух из них и определит места для размещения остальных.

С участием средств дорожного фонда Приморского края разработана и принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Проведены ремонтные работы на 15 фасадах многоквартирных домов. Завершен капитальный ремонт и благоустройство 13 общественных территорий. Успешно отремонтировано 118 дворов Владивостока. 101 молодая семья города получила выплаты на жилье, а 18 детей-сирот - квартиры.

Также глава отметил, что по итогам 2020 года во Владивостоке введено в строй 305 тысяч квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше, чем годом раньше. В этом году общая площадь введенного жилья уже составляет 400 тысяч квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]