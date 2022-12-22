Бюджет Владивостока увеличился на 714 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений

Депутаты Думы Владивостока провели заключительное в 2022 году заседание.

Как сообщает "Вести: Приморье", на 714 миллионов рублей больше получил в текущем году бюджет Владивостока за счет безвозмездных поступлений. Общий объем доходов составил 25 миллиардов 58 миллионов рублей, что является по сути, беспрецедентной для города суммой.

Расходы составят чуть меньше, и образуется профицит в 50,5 миллионов. Полученные средства городские власти направят на благоустройство территорий и строительство новых объектов. Так, дополнительные финансы направят на реконструкцию Спортивной набережной, строительство школы в жилом районе «Патрокл», а также строительство жилых домов на ул. Русской, 57. Что касается последних объектов, то четыре крупнопанельных многоквартирных дома предназначены для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Также депутаты городской Думы обсудили вопросы передачи государственного имущества в муниципальную собственность. Это земельные участки, квартиры, объекты энергоснабжения. Из городского ведения в федеральное будут переданы два земельных участка на острове Русский. Сейчас они находятся в безвозмездном пользовании Государственного музея-заповедника Владивостокская крепость.

Всего в повестке заключительного в этом году заседания городской Думы было рассмотрено 28 вопросов. Все они были приняты единогласно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]