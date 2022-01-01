В Приморье сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзающему водителю с детьми

Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в районе села Душкино обнаружили легковой автомобиль, который стоял на правой обочине с открытым капотом, сообщают "Вести: Приморье".

За два часа до наступления нового года у девушки, которая ехала в Находку с двумя детьми, сломался автомобиль. Люди рисковали замерзнуть, поскольку в регионе стоят очень сильные морзы. Однако полицейские помогли решить проблему, завели машину и водитель с пассажирами благополучно добрался до места назначения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]