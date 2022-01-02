Приморские психиатры столкнулись с новой болезнью

Приморским психиатрам и клиническим психологам предстоит бороться с зависимостью от компьютерных игр. С 1 января 2022 года это состояние официально включено в перечень заболеваний, который определяет Всемирная организация здравоохранения. Примечательно, что ВОЗ признал такую зависимость болезнью еще в 2018 году, однако, в силу документ вступил только сейчас, сообщают "Вести: Приморье".

Игровая зависимость, называемая игровым расстройством, характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн.

В психдиспансерах Приморья начнут вести учет подростков и взрослых, которые подвержены зависимости от видеоигр. Эксперты не называют точное число жителей региона, которые страдают от такой зависимости, но добавляют, что речь может идти о сотнях человек.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]