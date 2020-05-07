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Статистика по коронавирусу на 12 июля. Еще один приморец не справился с болезнью
За прошедшие сутки в Приморье выявлен 54 новый случай заражения коронавирусом – всего 5064 заболевших, сообщают «Вести:Приморье».
Ещё один человек не справился с болезнью. Общее число смертей достигло 59. Победили болезнь 3677 человек, уточнили в оперативном штабе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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