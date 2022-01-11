Прием заявлений на выдачу жилищных сертификатов для сирот стартовал в Приморье

В Приморье стартовал прием заявлений от сирот на предоставление сертификатов для приобретения жилого помещения. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, документы можно подать в отдел опеки и попечительства на территории муниципалитета, где должны выдать квартиру.

По информации министерства образования Приморского края, прием заявлений продлится с 10 января по 1 марта. На сертификат могут претендовать сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. Решение о мере поддержки будет приниматься непосредственно ведомством при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.

Срок действия сертификата – шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморья. При желании в дополнение к выплате можно использовать собственные средства, средства материнского капитала или средства кредитных учреждений.

К заявлению на предоставление сертификата необходимо приложить ряд документов. В частности, от кандидата потребуется предоставить копию паспорта вместе с оригиналом, документ, подтверждающий или факт обучения по очной форме, или наличие трудовой деятельности, или причин, по которым трудовая деятельность не может осуществляться, а также письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.

Каждый сертификат является именным. Его стоимость зависит от муниципалитета. Самая большая – во Владивостокском городском округе. Она составляет почти 4,2 миллиона рублей, в Большом Камне – почти 4 миллиона рублей, в Уссурийском городском округе – 3,9, в Артемовском – 3,7. В Находке сертификат будет стоит почти 3 миллиона рублей, в Арсеньеве – 2,8, в Фокино – 2,2.

С 10 июня по 1 августа состоится прием заявлений для получения сертификатов для приобретения жилых помещений сиротами в 2023 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]