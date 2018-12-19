Дети-сироты получат жилье: В Приморье принимают заявления на предоставление сертификатов

В Приморье стартовал прием заявлений от детей-сирот на предоставление сертификатов для приобретения жилого помещения. Документы можно подать в отдел опеки и попечительства на территории муниципалитета, где должны выдать квартиру, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства образования Приморского края, на сертификат могут претендовать дети-сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. Решение о мере поддержки будет приниматься непосредственно ведомством при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.

«В текущем году данная мера поддержки доступна получателям старше 23 лет. В прошлом, напомню, отметка устанавливалась на уровне 25. Снижение возраста выдачи сертификата даст возможность большему количеству сирот реализовать свое право на получение жилья. В этом возрасте, как правило, граждане уже заканчивают обучение, покидают общежития, устраиваются на работу, для которой нужна прописка. Сертификат даст возможность успешно социализироваться в том муниципалитете, где они хотят проживать. Еще один плюс – исполнение большого количества судебных решений, обязывающих Правительство края предоставить жилье и значительно уменьшить образовавшуюся задолженность перед сиротами по обеспечению жильем», – отметила замминистра образования Приморья Наталья Василянская.

Претерпели изменения и критерии оценки удовлетворительной адаптации лиц.

«Теперь требуется подтвердить стаж работы не менее 18 месяцев. При этом отдельный критерий появился для семей с двумя и более детьми. В случае наличия у лиц, подающих заявление, двух и более детей, подтверждение стажа работы не требуется, но будет оцениваться благополучие и социальный статус семьи», – уточнила Наталья Василянская.

Срок действия сертификата – шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморья. При желании в дополнение к выплате можно использовать собственные средства, средства материнского капитала или средства кредитных учреждений.

«Прием заявлений пройдет до 1 апреля. За неделю работы в органы местного самоуправления уже обратились более 100 сирот. Всего с начала действия дополнительной меры поддержки сертификаты получили 466 граждан этой категории», – подчеркнула замминистра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]