Дальневосточный регион стал лидером по преждевременной смертности

В Минздраве России назвали регионы с самой высокой преждевременной смертностью. Лидерами оказались Чечня, Ненецкий автономный округ и дальневосточная Чукотка, сообщает "Вети: Приморье".

Такие данные приводятся в исследовании Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Уточняется, что при подсчете использовалась система "Потерянные годы жизни", которая позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Согласно предоставленной Минздравом информации, на Чукотке этот показатель составил 7,76. Еще один дальневосточнй регион, который попал в красую зону этого рейтинга - Амурская область. Показатель "потрерянных лет" в этом субъекте составляет - 6,9.

Приморский край попал в относительно благополучную группу регионов. Показатель потерянных лет в Приморье составил по данным исследования - 6,15 лет.

Самыми распространенными причинами преждевременной смертности стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения, а теперь еще и ковид COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]