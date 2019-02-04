Приморье не вошло в «страшный» список Минздрава

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком, сообщают «Вести:Приморье».

Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, следует из данных статистического сборника Минздрава, с которым ознакомились РИА Новости.

Отмечается, что в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.

Далее расположились Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) бласти, Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также город Севастополь (532).

Самый низкий показатель зафиксировали в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-ненецком автономном округе (215,3).

Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3, отмечается в документе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]