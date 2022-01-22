Новый дом культуры открыли в Приморье

Торжественное открытие нового дома культуры состоялось в поселке Оленевод Надеждинского района. Учреждение построено в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. В торжественном мероприятии приняла участие заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, новый дом культуры возвели взамен старого. Одноэтажное здание площадью более 500 квадратных метров построили в сжатые сроки – за 9 месяцев. В уютном и светлом здании разместили актовый зал со сценой, который рассчитан на 101 посадочное место и оборудован современной техникой, а также просторные кабинеты для клубной работы, костюмерные. Благоустроили и территорию возле учреждения. Общая стоимость строительства составила 46 миллионов рублей – это средства из федерального и краевого бюджетов.

По словам заведующей новым домом культуры Людмилы Оселедец, учреждение должно стать настоящим местом притяжения жителей района.

«Мы с нетерпением ждали открытия дома культуры. У нас очень много планов: здесь у нас будут взрослая и детская вокальные группы, хореографический коллектив. Еще собираемся сделать кабинет для рукоделия, компьютерный класс, поставить теннисный стойл в фойе, который нам подарили. Также в планах – создать библиотеку», – обозначила она.

В день открытия учреждения культуры для гостей и жителей поселка Оленевод на новой сцене местные творческие коллективы дали концерт, которого они и сами ждали с нетерпением.

«Я прошлась по новому дому культуры и получила удовольствие. Очень хорошо, что у жителей поселка Оленевод появилось пространство, где они могут реализовывать свои творческие способности. Важно, что люди за время строительства учреждения не растеряли потенциал. Уверена, что в этом месте творческая жизнь всегда будет кипеть», – подчеркнула Елена Бронникова.

Она добавила, что в 2022 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» завершат строительство двух домов культуры в селах Верхняя Бреевка и Ленино Чугуевского округа, начато строительство аналогичного учреждения в Надеждинском районе. Также строительные работы начнутся в Пограничном округе, Пожарском и Спасском районах. На эти цели направлено 275 миллионов рублей.

Напомним, национальный проект «Культура» направлен на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]