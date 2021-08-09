Дом культуры в поселке Оленевод строители обещают сдать до конца года

Культурная точка кипения и библиотечная перезагрузка. В крае продолжается реализация нацпроекта «Культура». В его рамках сразу несколько объектов готовятся к открытию. Заместитель председателя краевого правительства Елена Бронникова проинспектировала ход работ сразу на двух территориях. Как ломают стереотипы книголюбов в Артеме и когда коллективы поселка Оленевод выступят на новой сцене?

Благодарность льется песней. Так вокалисты местного хора говорят «Спасибо» строителям за новый Дом культуры, о котором мечтали 30 лет. Сегодня они впервые поднимаются к будущей сцене. Зал на сто мест еще в цементе. Но бригада уверяет, для зрителей откроют в этом году.

Людмила Осередец, руководитель кружка «Радуга», п. Оленевод:

"Традиции у нас богатющие в поселке. Но мало сохранять, их надо передавать. Хотим, чтобы нашим детям досталось то, что мы сохранили в себе. С нетерпением ждем стройки".

Жители поселка Оленевод уже делятся идеями, чем наполнить Дом культуры. Его возводят с ноля в рамках нацпроекта и обещают масштаб. Здание на 400 квадратов с концертной площадкой, холлом, компьютерным классом, планируют даже музейную комнату. На объект выделено 46 миллионов рублей.

Константин Рыжанков, начальник строительного участка:

"Работы выполнены на 50%, выводим облицовочную кладку. На следующей неделе делаем перекрытие и начинаем возводить кровлю".

На экскурсии по будущим залам и министр культуры Приморья. Поставила задачу - успеть в срок. Чтобы 2022-ой селяне встретили у елки на новой сцене.

Открытия ждут и в Артеме. Правда здесь готовят залы для читателей. Библиотека №5 выиграла конкурс и попала в госпрограмму. Теперь проходит модельную перезагрузку.

Галина Асадчева, директор Централизованной библиотечной системы Артемовского городского округа:

"Мебель вся компактная. Вся передвигается. Причем каждая часть спроектирована дизайнерами с таким расчетом, что ее можно использовать одновременно в разных ракурсах".

От эскизов к ремонту. Одним движением руки читальный зал превращается в лекторий, площадку для мастер-классов или литературных балов. Это уже не просто книгохранилище, а живое пространство, открытое для знаний и общения.

Елена Бронникова, заместитель председателя правительства Приморского края, Министр культуры Приморского края:

"Мы должны вернуться к живой книге, которую нужно полистать. Через книгу хотим вернуть знания. Есть приказ Министерства культуры РФ, во всех модельных библиотеках - учить русскому языку".

В крае сразу четыре модельные библиотеки готовятся к открытию. С новым форматом читателей познакомят уже в этом учебном году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]