В Приморье учительница из школы, которую решили закрыть, отсудила у властей 38 тысяч рублей

В Приморском крае Кировский районный суд удовлетворил иск учительницы химии и биологии Оксаны Мегедь к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа п. Горный Кировского района» и вынес решение выплатить положенную зарплату за период простоя при ликвидации учреждения в размере 100 % среднего заработка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.

Суд насчитал, что Оксана Мегедь должна получить недовыплаченную заработную плату за период с 29.03.2021 по 26.05.2021 в размере 38 676 рублей 78 копеек.

Как выяснилось, после того, как районные власти приняли решение сократить школу в посёлке Горный, Оксана Мегедь была освобождена от обязанности присутствовать на рабочем месте. А на основании приказа директора ликвидируемого учреждения от 25.03.2021, учителю оплачивалось время простоя в размере 2/3 средней заработной платы с 29.03.2021. Учительница с таким решением не согласилась и оспорила его в суде.

"С одной стороны, районные власти понять можно: согласно официальным данным, в 2021 году в Горном проживало всего 43 человека. Сколько из них школьников? А ведь еще в 1989 году в Горном жил 331 человек. С другой стороны, мы вот уже более 10 лет развиваем Дальний Восток, а посёлки наподобие Горного тихо остаются без людей. Школы закрываются, а учителям так и вовсе некуда потом идти работать. А тут ещё и зарплату недоплачивают. Вот и пошла учитель Мегедь в суд – и, несмотря ни на что, отстояла свои права. Жаль только, что школы в Приморье всё равно «вымирают»…", - пишет издание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]