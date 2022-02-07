Похоронки через 15 лет: подробности самой секретной авиакатастрофы в истории ТОФ. Видеорепортаж
Сегодня на Корабельной набережной Владивостока возложили цветы к памятнику погибшему командованию Тихоокеанского флота. Четыре десятилетия назад вместе с ними в авиакатастрофе погибнут и несколько гражданских лиц, которых на борту самолета не должно было быть.
Хроника трагедии в материале Максима Каленника.
7 февраля 1981 года. "Черный день" в истории отечественного ВМФ. Флотский ТУ-104 разгоняется по взлетке аэродрома в Пушкине, отрывается от земли но уже через 8 секунд кренится вправо и приблизительно с 50-метровой высоты падает на землю. Сильный пожар, спасать некого. Единственный выживший умрет через несколько минут в неотложке, по дороге в клинику.
ЧП засекретили. Только в газете «Красная звезда» вышел небольшой сухой некролог с соболезнованиями, без подробностей. 6 членов экипажа и 44 очень непростых пассажира- командование Тихоокеанского флота. 16 адмиралов и генералов, капитаны первого ранга и полковники. Вместе с ними - несколько гражданских, их не должно было быть на борту. Летели из Ленинграда во Владивосток, возвращались после штабных учений на Балтике.
Расшифровка черных ящиков и последующие экспертизы выявят причины трагедии: перегруз 2,5 тонны. Пассажиры флотского борта везли с собой мебель, бытовую технику. При разбеге по полосе груз сместился, у самолета нарушилась центровка, и он пошел на самопроизвольный взлет, на заниженной скорости с дефицитом подъемной силы.
Братская могила в Санкт-Петербурге, звучит чудовищно, но официальные похоронки родные получат только через полтора десятилетия. А во Владивостоке ровно пять лет назад в 2017 году открыли в память о трагедии обелиск на флотском причале.
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