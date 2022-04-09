На Кубани задержали партию рыбы с «фантомных площадок» Приморья

Специалисты Южного управления Россельхознадзора предотвратили в Краснодарском крае оборот рыбы с фантомной площадки из Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в адрес двух индивидуальных предпринимателей из Апшеронского и Темрюкского районов поступило 400 кг скумбрии холодного копчения, 200 кг вяленой тарани и 1000 кг свежемороженого судака. По данным Россельхознадзора, продукция не соответствовала данным, представленным в сопроводительных документах: дата и место выработки, производитель.

Кроме того, установлено, что рыба якобы была доставлена из Приморья в Краснодарский край автомобильным транспортом, однако время перемещения между регионами по документам составило меньше суток. Несмотря на это, ветеринарные сопроводительные документы у этих ИП были погашены, а рыба неизвестного происхождения должна была поступить на продажу в розничную торговую сеть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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