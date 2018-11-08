Пациентов приморских больниц кормят фальсификатом неизвестного происхождения





Второй раз попалась компания «Велес-М» на закупке продукции неизвестного происхождения, которую она поставляет в соцучреждения края, — передают «Вести: Приморье» по данным Россельхознадзора.

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с помощью анализа в системе «Меркурий» поставок товаров в адрес приморского предприятия по хранению, переработке и реализации продуктов животноводства ООО «Велес-М» выявлена партия фальсифицированного сливочного масла общим весом 550 кг.

ООО «Велес-М» является также поставщиком продукции в социальные учреждения и больницы Приморского края.

Летом 2019 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был установлен факт поставки этим предприятием в краевую детскую психиатрическую больницу фальсифицированной продукции, за что ООО «Велес-М» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43, а фальсифицированное масло уничтожено.

В конце ноября 2019 года, анализируя электронные ветеринарные сопроводительные документы во ФГИС «Меркурий», мониторинговой группой было установлено, что в адрес ООО «Велес-М» поступило масло сливочное «Крестьянское» 72,5% жирности изготовителя ООО «УРАЛ ЭЛИТ ПРОДУКТ» из Челябинской области. При определении прослеживаемости продукции в системе «Меркурий» мониторинговой группой установлено, что указанный в эВСД производитель – ООО «УРАЛ ЭЛИТ ПРОДУКТ» – не оформляет производственные сертификаты на молочную продукцию и, предположительно, не является производителем сливочного масла.

3 декабря в отношении ООО «Велес-М» должностными лицами ведомства была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки на территории предприятия обнаружен контейнер, в котором хранилось масло сливочное «Крестьянское» с маркировкой изготовителя ООО «УРАЛ ЭЛИТ ПРОДУКТ» общим весом 550 кг. Масло хранилось без товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции.

В результате внеплановой проверки продукция неизвестного происхождения была изъята из оборота.

В адрес предполагаемого производителя территориальным Управлением Россельхознадзора было направлено определение об истребовании сведений.

В своем ответе ООО «УРАЛ ЭЛИТ ПРОДУКТ» подтвердило, что данное масло не является продукцией этого предприятия, так как общество с ограниченной ответственностью не занимается изготовлением продукции, а осуществляет закупки и оптовую продажу молочной продукции.

В настоящее время в отношении ООО «Велес-М» начато административное производство, представитель предприятия вызван Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области для составления протокола об административном правонарушении.

После завершения административного производства по предписанию территориального Управления Россельхознадзора фальсифицированная продукция будет утилизирована или уничтожена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]