Масло-фальсификат уничтожено на спецпредприятии во Владивостоке

Во Владивостоке уничтожены две крупные партии фальсифицированного сливочного масла общим объемом более тонны, сообщает "Вести: Приморье".

Специалисты ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провели внеплановую проверку приморского предприятия ООО «Велес-М», где было обнаружено масло сливочное «Крестьянское» с маркировкой изготовителя ООО «УРАЛ ЭЛИТ ПРОДУКТ» общим весом 550 кг.

Однако запрос к данному предприятию показал, что данное масло не является продукцией этого предприятия, так как общество не занимается изготовлением продукции, а осуществляет закуп и оптовую продажу молочной продукции.

Кроме того, при проведении внеплановой проверки ООО «Велес-М» была выявлена партия сливочного масла общим весом 520 кг, произведенного ООО «Диапур» из города Самара, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на сырье из которого выработана продукция.

Последующая проверка данных на эту продукцию помогла выявить схему нелегального производства и поставок фальсифицированной молочной продукции из Самары в разные регионы России.

Так, в результате анализа при проведении лабораторных исследований в составе продукции обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, а также несоответствие содержания массовой доли жира, установленного ГОСТом. Все это свидетельствует о явной фальсификации масла.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя ООО «Диапур» направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

Сегодня, 31 декабря, по предписанию территориального Управления Россельхознадзора фальсифицированная продукция общим весом 1070 килограммов уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]