Детей в Центре «Океан» уберегли от массовых отравлений

В Артеме уничтожено более 800 килограммов фальсифицированного сливочного масла и сыра, обнаруженных во Всероссийском детском центре «Океан» в сентябре 2019 года, сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, должностные лица территориального Управления Россельхознадзора, анализируя электронные ветеринарные сопроводительные документы, выявили факт поставки во Всероссийский детский центр «Океан» сливочного масла производителя ООО «Молсервис плюс». Ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий в одном из социальных учреждений края Управлением уже было выявлено сливочное масло этого же производителя, при этом установлено, что ООО «Молсервис плюс» закрыло производство сливочного масла, продукция – фальсифицирована.

В ходе административного производства по новому вскрытому факту предприятие подтвердило, что не занимается производством традиционного сливочного масла.

Кроме того, во время внеплановой проверки в детском центре также был выявлен сыр «Российский» общим весом 67,4 килограмма производителя ОАО «Алейский маслосыркомбинат» с признаками фальсификации. Позже маслосыркомбинат подтвердил, что не является производителем изъятой продукции.

В результате проверки фальсифицированная продукция была изъята и передана на ответственное хранение, затем уничтожена, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Поставщик продукции привлечен к административной ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]